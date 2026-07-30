Губернатор Кузбасса назвал стратегические задачи развития Новокузнецка

Фото: пресс-служба АПК.

Стратегическими задачами развития Новокузнецка должны стать жилищное строительство, комфорт и безопасность горожан. Об этом заявил губернатор Илья Середюк во время своего визита в Новокузнецк.

Глава региона заслушал отчет мэра Дениса Ильина о социально-экономическом развитии города в первом полугодии 2026 года и планах развития.

«Новокузнецк — динамично развивающийся город. Здесь модернизируются социальные объекты, формируется комфортная городская среда, благоустраиваются территории, идет строительство детсадов, школ, медучреждений. Важно сохранять такие темпы, при этом обращая особое внимание на качество новых объектов. Кроме того, необходимо активизировать обновление коммунальной инфраструктуры, реализацию нацпроектов. Также напоминаю о необходимости прямого общения с жителями — их мнения и предложения обязательно должны учитываться при принятии любых решений», — подчеркнул Илья Середюк.

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