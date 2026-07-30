В Кузбассе запустили практикумы по приемам первой помощи

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В Кемерове и Новокузнецке запустили обучение навыкам первой помощи пострадавшим. Об этом сообщил губернатор Илья Середюк.

Сегодня глава региона посетил один из первых практикумов в Новокузнецке, который провели специалисты Кузбасского центра медицины катастроф. Медики учили останавливать кровотечение, помогать при потере сознания и остановке дыхания, применять прием Геймлиха при нарушении проходимости дыхательных путей.

В Кемерове занятия проходят в Ледовом дворце «Кузбасс» каждую среду. Постепенно программа будет расширяться на другие территории.

«В сложный момент знания могут спасти человеческие жизни, поэтому учиться первой помощи нужно заблаговременно», - отметил губернатор.

Ранее мы писали, что в Кемерове заглянувший в музей голубь вдохновил сотрудников на создание комикса, а также более 270 аптечек разместили в общественных местах Кемерова.