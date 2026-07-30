В Кемерове перекроют движение у кинотеатра «Космос» из-за ремонта теплосети

Фото: СГК Кузбасса.

В Кемерове на выходных перекроют сквозное движение транспорта по улице 50 лет Октября в районе кинотеатра «Космос». Об этом предупредили в СГК Кузбасса.

Ограничения вводятся на отрезке от ул. Красноармейская до ул. Демьяна Бедного с 20.00 пятницы, 31 июля, до 6.00 понедельника 3 августа. За это время специалисты устранят дефект на тепловой сети.

Ранее мы писали, что в Кемерове заглянувший в музей голубь вдохновил сотрудников на создание комикса, а также рассказывали, как умные домофоны помогают родителям следить за безопасностью детей.