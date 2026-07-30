Алкоголь, энергетики, сладости: 19-летняя кемеровчанка попалась на краже в магазине

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу.

В Кемерове задержали 19-летнюю девушку, которая попыталась скрыться из гипермаркета с неоплаченным товаром. Об инциденте рассказали в пресс-службе Управлении Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу.

ЧП произошло ночью в торговой точке на Ленинградском проспекте. Молодая покупательница сложила в сумку несколько бутылок спиртного, банки энергетиков и шоколадные батончики на сумму более 2 000 рублей. С этим товаром девушка пошла на выход, минуя кассу. Бдительный персонал заметил кражу и нажал кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Кемеровчанку доставили в полицию.

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