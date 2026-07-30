Водитель и шестеро пассажиров: в Кузбассе компания устроила покатушки на «десятке»-кабриолете

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Белове привлекли к ответственности водителя и его пассажиров за катание в автомобиле без крыши. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

19-летний парень усадил в свою «десятку», переделанную под кабриолет, шестерых пассажиров. В таком виде компания каталась по городу и, конечно, привлекла внимание местных жителей. Они сняли опасные покатушки на видео и выложили ролик в Сеть. В итоге водителем и его пассажирами заинтересовалась полиция.

На парня, сидевшего за рулем, составили протоколы за вождение без прав, управление машиной при наличии неисправности, нарушение правил перевозки людей, а также отсутствие полиса ОСАГО и государственных регистрационных знаков. Общая сумма назначенных штрафов может составить 22 500 рублей.

В отношении трех пассажиров составили протоколы по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения». Остальных трех парней инспекторы также планируют наказать.

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