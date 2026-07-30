В Калтане на День города выступят Ольга Кормухина и Алексей Белов

Фото: архив КП. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

1 августа на День города в Калтане выступят российские звезды Ольга Кормухина, Алексей Белов и Ольга Панюшкина. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

Мероприятия развернутся на площади ДК «Энергетик». Помимо концерта с участием популярных артистов, для гостей пройдут творческие и спортивные события. Работа площадок начнется в 16:00. Вход свободный.

Напомним, что Ольга Кормухина, Алексей Белов и Ольга Панюшкина дадут концерт в рамках фестиваля «Русское лето» #ZaРоссию, который в этом году охватит 12 городов в 6 федеральных округах страны.

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