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НовостиОбщество30 июля 2026 13:29

В Калтане на День города выступят Ольга Кормухина и Алексей Белов

1 августа в Калтане пройдет фестиваль «Русское лето» #ZaРоссию с участием Ольги Кормухиной, Алексея Белова, Ольги Панюшкиной
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

1 августа на День города в Калтане выступят российские звезды Ольга Кормухина, Алексей Белов и Ольга Панюшкина. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

Мероприятия развернутся на площади ДК «Энергетик». Помимо концерта с участием популярных артистов, для гостей пройдут творческие и спортивные события. Работа площадок начнется в 16:00. Вход свободный.

Напомним, что Ольга Кормухина, Алексей Белов и Ольга Панюшкина дадут концерт в рамках фестиваля «Русское лето» #ZaРоссию, который в этом году охватит 12 городов в 6 федеральных округах страны.

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