В двух городах Кузбасса за сутки выпала декадная норма осадков

Фото: архив КП. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белове и Топках за сутки выпала практически декадная норма осадков. Об этом сообщила начальник отдела Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова.

По словам специалиста, мощные ливни обрушились в основном на юг региона. В ближайшие дни по области также ежедневно есть вероятность летних локальных дождей с грозами.

Напомним, что в Новокузнецке за июль уже выпала трехмесячная норма осадков.

Ранее мы писали, что в Кузбассе от клещей пострадали 25 526 человек - это больше, чем в прошлом году, а также в Кемерове заглянувший в музей голубь вдохновил сотрудников на создание комикса.