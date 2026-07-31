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НовостиОбщество31 июля 2026 6:35

В двух городах Кузбасса за сутки выпала декадная норма осадков

Мощные ливни обрушились в основном на юг Кузбасса
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белове и Топках за сутки выпала практически декадная норма осадков. Об этом сообщила начальник отдела Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова.

По словам специалиста, мощные ливни обрушились в основном на юг региона. В ближайшие дни по области также ежедневно есть вероятность летних локальных дождей с грозами.

Напомним, что в Новокузнецке за июль уже выпала трехмесячная норма осадков.

Ранее мы писали, что в Кузбассе от клещей пострадали 25 526 человек - это больше, чем в прошлом году, а также в Кемерове заглянувший в музей голубь вдохновил сотрудников на создание комикса.