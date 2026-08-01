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НовостиОбщество1 августа 2026 4:27

За месяц в Новокузнецке выпала половина годовой нормы осадков

Синоптик из Новокузнецка рассказала о рекордных проливных дождях в июле
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новокузнецке в июле выпала половина годовой нормы осадков. Об этом сообщила ведущий синоптик новокузнецкой обсерватории Елена Поскребышева.

В прошлом месяце дожди шли 19 дней.

«Количество осадков 364% от месячной климатической нормы, что составило 55% от годовой нормы. То есть, в июле выпала половина годовой нормы», - сказала метеоролог.

По ее словам, на соседних станциях по югу Кузбасса также фиксировалось большое количество осадков - от 160 до 180% от месячной нормы.

Напомним, что из-за проливных дождей Орджоникидзевский район оказался в зоне подтопления. Сейчас власти ликвидируют последствия непогоды: идет откачка воды, прокладка дополнительных труб, очистка русел. Для людей подготовлены пункты временного размещения.

Ранее мы писали, что Роспотребнадзор Кузбасса назвал причины нашествия клещей в 2026 году, а также утром 1 августа в Гурбевском округе произошло землетрясение магнитудой 4,0.