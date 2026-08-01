Врач из Кузбасса назвал три неочевидных фактора риска рака легких

Фото: соцсети Константина Сиворонова.

Курение - главный виновник рака легкого, но есть и менее очевидные, но реальные факторы риска появления этого заболевания. Об этом в День борьбы с раком легкого рассказал главный инфекционист Кузбасса Константин Сиворонов.

Первый фактор – пассивное курение. Более 21 тысячи случаев этого вида онкологи возникает у людей, которые сами никогда не курили. Причина - регулярное вдыхание чужого табачного дыма.

Второй факктор - вейпы и кальяны. По словам врача, они не «смягчают» вред курения. Нагревание жидкости в вейпе приводит к распаду глицерина и пропиленгликоля на формальдегид, ацетальдегид и оксид пропилена — вещества с доказанным канцерогенным потенциалом. А дым кальяна содержит около 80 токсичных соединений, и многие из них — тоже канцерогены.

Третий фактор - бытовая химия. Опасность представляют хлорсодержащие средства, аэрозоли при использовании в закрытых помещениях. Бытовая химия не является прямой причиной рака. Но она создает хроническое воспаление — фон, на котором клетки становятся более уязвимыми к другим канцерогенам.

Ранее мы писали, что в Кемерове спортплощадку обновили после обращения жителей к губернатору, а также подросток на мотоцикле насмерть разбился в Кемерове.