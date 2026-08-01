Фото: пресс-служба АПК.

Сегодня в Кузбассе стартовал масштабный фестиваль «Русское лето» #ZaРоссию. Первой его площадкой стал Калтан, а 28 августа эстафету примет Кемерово. Об этом сообщил губернатор Илья Середюк.

В Калтане запланирован концерт с участием российских артистов Ольги Кормухиной, Алексея Белова, Ольги Панюшкиной. Кроме того, в мероприятии примут участие талантливые музыканты региона. Среди них творческая семья из Калтана — вокалисты Максим и Валентина Блок.

«Фестиваль соберет не только музыкантов, но и наших защитников — ветеранов спецоперации, участников региональной кадровой программы «СВОи Герои. КуZбасс». В их числе – Тимофей Ганжа, который с осени 2022 года защищал Россию, отмечен медалью «За отвагу». А сейчас работает на шахте и координирует вопросы социальной адаптации бывших сослуживцев. Ветеран поговорит с юными кузбассовцами о мечте и поддержит их в важном деле — поможет написать весточки и сообщения воинам на передовую», - рассказал губернатор.

Ранее мы писали, что в Кемерове спортплощадку обновили после обращения жителей к губернатору, а также подросток на мотоцикле насмерть разбился в Кемерове.