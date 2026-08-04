В Кемерове стартовал последний этап гидравлических испытаний

Фото: архив КП. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 4 августа, в Кемерове стартовал заключительный этап гидравлических испытаний тепловых сетей. Об этом сообщили в СГК Кузбасса.

Без горячей воды на две недели – до 17 августа включительно - останутся жители Металлплощадки и новых кварталов Ленинского района.

В компании напомнили, что испытания теплосетей обязательная процедура, во время которой трубы проверяют повышенным давлением — на четверть выше рабочего.

Ранее мы писали, что в Кузбассе зарегистрирован подземный толчок магнитудой 3,6, а также первая декада августа по температурам будет выше климатических норм на 1-3 градуса.