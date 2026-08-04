В Кузбассе сотрудники ДПС спасли мужчину, которого укусила гадюка

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Анжеро-Судженске сотрудники ДПС спасли мужчину, которого укусила гадюка. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Опасная змея атаковала горожанина, когда он занимался хозяйственными работами на участке. После укуса мужчина собрался было самостоятельно добраться до больницы на машине, но в пути ему стало плохо. Жена обратилась за помощью по телефону «112».

Первыми на месте прибыли сотрудники ДПС Виктор Шуман и Михаил Столяров. Опытные полицейские смогли оказать пострадавшему доврачебную помощь: наложили тугую повязку, чтобы замедлить всасывание яда, и приложили холод к пораженному участку руки. До прибытия бригады скорой помощи силовики оставались рядом и контролировали самочувствие мужчины.

В итоге мужчина был в стабильном состоянии доставлен в больницу. В настоящее время его жизни ничто не угрожает.

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