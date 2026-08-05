Глава СКР затребовал отчет по делу об «охотниках», убивших подростка в Кузбассе

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Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о результатах расследования уголовного дела по факту смерти подростка в Кузбассе. Об этом сообщает пресс-службе ведомства.

Родственники 17-летнего юноши, застреленного тремя «охотниками», обратились к общественности, чтобы добиться справедливости. Они не согласны с выводами следствия о том, что мальчик был убит по неосторожности. Со слов матери погибшего, «охотники» выстрелили с близкого расстояния, при этом использовали фонарь и тепловизор, поэтому никак не могли спутать человека с мелким животным. Родственники опасаются, что виновные в смерти подростка могут избежать справедливого наказания.

По данному факту в кузбасском следкоме расследовалось уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ст. 258 УК РФ (незаконная охота). Сейчас доклад по делу будет представлен в центральный аппарат ведомства.

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