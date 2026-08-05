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НовостиЧто происходит5 августа 2026 1:32

Трое подростков из Кузбасса хотели сбежать в Новосибирск, но оказались в Юрге

Росгвардейцы помогли разыскать троих юных путешественников из Новокузнецка
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу.

Три подростка из Новокузнецка отправились в самостоятельное путешествие в Новосибирск, но смогли добраться только до Юрги. Об инциденте рассказали в Управлении Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу.

Два 14-летних и 17-летний юноши уехали из дома, не поставив в известность взрослых. Вскоре родители начали искать детей и обратились за помощью к правоохранителям.

Ранним утром экипаж Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в Юрге, заметил молодых людей на скамейке у многоэтажки на улице Волгоградской. Сотрудники вневедомственной охраны обеспечили безопасность подростков и передали их прибывшим сотрудникам полиции.

Ранее мы писали, что в Роспотребнадзоре Кузбасса рассказали, как выбрать арбузы и дыни, а также МЧС предупредило кузбассовцев об ухудшении погоды в ближайшие дни.