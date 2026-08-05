Кузбасских фермеров научили пользоваться агродронами

Фото: пресс-служба АПК.

В Кузбассе завершился очередной поток образовательного проекта «Школа фермера», впервые на нем изучались направлении «Агродроны» и «Сельский и агротуризм». Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

К программе присоединилось более 40 человек — владельцы личных подсобных хозяйств, начинающие фермеры и действующие предприниматели. На практических занятиях по направлению «Агродроны» учащиеся выезжали в поля, пилотировали беспилотники, настраивали оборудование, учились составлять полетное задание для мониторинга посевов. На треке «Сельский и агротуризм» фермеры изучали основы предпринимательства, бизнес-планирование, маркетинг и меры государственной поддержки.

«Развитие сельского хозяйства остается одним из стратегических приоритетов для экономики Кузбасса. Программа «Школа фермера» открывает новые возможности для всех, кто заинтересован в работе на земле», — отметил губернатор Илья Середюк.

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