Михаилы снова в топе: в минздраве Кузбасса рассказали о популярном имени для мальчиков

Фото: минздрав Кузбасса.

В Кузбассе имя Михаил снова набирает популярность среди новорожденных мальчиков. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Так, в июле в акушерском стационаре №2 НГКБ №1 на свет появились 269 малышей: 151 мальчик и 118 девочек. И среди них — сразу 11 Миш.

«Слухи о том, что имя Миша выходит из моды, сильно преувеличены, наоборот, оно стремительно набирает популярность!», - отметили в ведомстве.

Ранее мы писали, что в Роспотребнадзоре Кузбасса рассказали, как выбрать арбузы и дыни, а также МЧС предупредило кузбассовцев об ухудшении погоды в ближайшие дни.