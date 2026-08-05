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НовостиОбщество5 августа 2026 2:50

Водитель из Кузбасса предотвратил ДТП во время командировки в Горловку

Губернатор вручил водителю из Кузбасса медаль «За честь и мужество»
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: соцсети Ильи Середюка.

Фото: соцсети Ильи Середюка.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк вручил водителю гурьевского аварийно-восстановительного отряда Алексею Максимову областную медаль «За честь и мужество».

Во время командировки в Горловку наш земляк героически проявил себя. Его машину атаковал беспилотник. Несмотря на тяжелые травмы, Алексей успел остановить грузовик, предотвратив столкновение с другими автомобилями и пассажирским автобусом.

Сегодня Илья Середюк навестил кузбассовца в больнице.

«Врачи из Кузбасского центра охраны здоровья шахтеров делают все, чтобы помочь ему быстрее восстановиться. Впереди — реабилитация», - сообщил глава региона, пожелав Алексею скороейшего выздоровления.

Ранее мы писали, что в Роспотребнадзоре Кузбасса рассказали, как выбрать арбузы и дыни, а также МЧС предупредило кузбассовцев об ухудшении погоды в ближайшие дни.