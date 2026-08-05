В Кемерове «гадалка» отправилась в колонию за кражу денег у 86-летней бабушки

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В Кемерове 45-летняя псевдогадалка, укравшая деньги у 86-летней пенсионерки, отправилась в колонию-поселение. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В ноябре прошлого года женщина постучалась в квартиру бабушки и попросила воды. Затем гостья сообщила хозяйке, что на ней порча и убедила провести «очищающий ритуал» с использованием иконы и куриного яйца. В завершении обряда требовалось «потоптаться на банкнотах», чтобы «очистить» купюры. Когда пенсионерка ушла в другую комнату, мошенница собрала все ее сбережения – 45 000 рублей – и скрылась.

Суд признал кемеровчанку виновной и назначил 2 года 1 месяц колонии-поселения.

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