В Кузбассе семье с ребенком-инвалидом дали дом без водоснабжения

Фото: прокуратура Кузбасса.

В Новокузнецке дом семьи, воспитывающей ребенка-инвалида, обеспечили инженерной инфраструктурой после вмешательства прокуратуры. Об инциденте рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Семья получила в собственность земельный участок для строительства дома. Однако территория оказалась непригодна для эксплуатации, так как на ней отсутствовала необходимая инфраструктура - водоснабжение и водоотведение до точек технологического присоединения к инженерным системам.

После вмешательства прокуратуры к земельному участку подвели инженерные коммуникации.

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