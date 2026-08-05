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НовостиЧто происходит5 августа 2026 3:18

В Кузбассе семье с ребенком-инвалидом дали дом без водоснабжения

После вмешательства прокуратуры к земельному участку подвели инженерные коммуникации
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: прокуратура Кузбасса.

Фото: прокуратура Кузбасса.

В Новокузнецке дом семьи, воспитывающей ребенка-инвалида, обеспечили инженерной инфраструктурой после вмешательства прокуратуры. Об инциденте рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Семья получила в собственность земельный участок для строительства дома. Однако территория оказалась непригодна для эксплуатации, так как на ней отсутствовала необходимая инфраструктура - водоснабжение и водоотведение до точек технологического присоединения к инженерным системам.

После вмешательства прокуратуры к земельному участку подвели инженерные коммуникации.

Ранее мы писали, что в Роспотребнадзоре Кузбасса рассказали, как выбрать арбузы и дыни, а также МЧС предупредило кузбассовцев об ухудшении погоды в ближайшие дни.