Кемеровчанка высадила во дворе 100 растений и победила в городском конкурсе

Фото: Дмитрий Ярощук | Газета «Кемерово».

В Кемерове объявили имена победителей городского конкурса «Любимому городу — красивый дом и двор». В номинации «Цветущий балкон» победила жительница Кировского района Вера Радимова. В квартире места яркой благоухающей красоте было мало, поэтому кемеровчанка украсила растениями не только балкон, но и весь двор.

Фото: Дмитрий Ярощук | Газета «Кемерово».

Целый сад раскинулся между домами №2 и 2А по улице Боготольской. По словам победительницы, здесь около ста растений, а их видов и сортов — больше сорока, в том числе есть сосны, яблони, розы, гортензии, петунии, цинерарии, лилейники, астры. Каждое растение имеет свой характер, считает Вера Радимова. Работа во дворе занимает у женщины не менее двух часов в день.

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