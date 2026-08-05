В Кузбассе издевавшиеся над подростком мужчины получили на двоих 20 лет колонии

Фото: архив КП. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Юрге вынесен приговор двум извергам, которые похитили и жестоко издевались над 13-летним подростком. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

Мужчины в зависимости от роли каждого признаны виновными похищении («д» ч. 2 ст. 126 УК РФ), истязании (п.п. «г», «д», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ) и насильственных действиях сексуального (п. «в» ч. 5 ст. 132 УК РФ).

В апреле 2024 года трое мужчин силой запихали подростка в машину и отвезли в безлюдное место, где жестоко избили, подожгли волосы, а один из фигурантов совершил в отношении школьника насильственные действия сексуального характера. Затем подростка бросили в районе деревни Новоягодное.

Приговором суда одному из мужчин назначено 16 лет, второму – 4 года колонии строгого режима. Также в доход государства был конфискован автомобиль, на котором изверги совершили преступление.

Уголовное дело в отношении третьего соучастника выделено в отдельное производство и прекращено в связи с его гибелью.

Ранее мы писали, что в Роспотребнадзоре Кузбасса рассказали, как выбрать арбузы и дыни, а также МЧС предупредило кузбассовцев об ухудшении погоды в ближайшие дни.