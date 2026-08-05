В Кемерове открыли мемориальную доску горняку Александру Барредо

Фото: Александр Валентов | Газета «Кемерово».

В Кемерове увековечили память выдающегося деятеля угольной промышленности СССР Александра Константиновича (Аваскаля Карлоса) Барредо. Об этом сообщили в городской администрации.

Барредо - испанец, сын майора республиканской армии, попал в Россию в шестилетнем возрасте. После окончания Московского горного института был направлен в Кузбасс, где работал на различных угольных предприятиях, а с 1966 по 1983 годы возглавлял Кедровский разрез. При участии Барредо на разрезе была проведена масштабная реконструкция, введена обогатительная фабрика, а сам поселок изменился до неузнаваемости.

Барредо - полный кавалер знака «Шахтерская слава», золотого знака «Шахтерская доблесть», орденов Ленина, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, двух орденов «Знак Почета», почетный гражданин Кемеровской области.

Мемориальную доску легендарному горняку установили на фасаде Дворца культуры «Содружество», который был построен при участии Барредо.

Ранее мы писали, что кемеровчанка высадила во дворе 100 растений и победила в городском конкурсе, а также в Кемерове «гадалка» отправилась в колонию за кражу денег у 86-летней бабушки.