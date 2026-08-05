В кузбасском городе отремонтируют Молодежный центр

Фото: пресс-служба АПК.

В Гурьевске полным ходом идет капремонт Молодежного центра. После открытия школьники и студенты смогут здесь учиться, работать над своими проектами, заниматься волонтерством и творчеством.

Как рассказали в пресс-службе АПК, в здании уже демонтированы старые конструкции, обустроены полы с гидроизоляцией и стяжкой, идет монтаж перегородок, штукатура стен и благоустройство прилегающей территории в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

В целом же здание ремонтируют на средства гранта Росмолодежи. Проект реализуется в рамках федеральной программы «Россия — страна возможностей» и нацпроекта «Молодежь и дети», который запущен по решению президента Владимира Путина.

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