Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 10 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН

Ситуация с коронавирусом продолжает держать регион в напряжении – число заболевших меняется, но остается высоким, новые скончавшиеся появляются каждый день. Сообщаем последнюю информацию о том, что случилось за минувшие сутки.

По данным оперативного штаба Кузбасса на 10 ноября, еще у 193 жителей региона тесты на коронавирус оказались положительными. Таким образом, число заболевших достигло 17 195 человек с начала пандемии.

Выросло за минувшие сутки и число выздоровевших кузбассовцев. Из больниц региона выписаны еще 311 выздоровевших. Общее число выздоровевших с начала пандемии достигло 12 928 человек.

К сожалению, не обошлось в очередной раз и без смертельных исходов – скончалось четыре жителя региона, у которых ранее диагностировали коронавирус. Общее число умерших достигло 279 человек.

В инфекционных больницах сейчас получают медицинскую помощь 3988 человек. Кроме того, 6025 кузбассовцев находятся под медицинским наблюдением.

Статистика по данным Яндекса. Фото: Яндекс

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