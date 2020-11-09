Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 10 ноября
Фото: Артем КИЛЬКИН
Ситуация с коронавирусом продолжает держать регион в напряжении – число заболевших меняется, но остается высоким, новые скончавшиеся появляются каждый день. Сообщаем последнюю информацию о том, что случилось за минувшие сутки.
По данным оперативного штаба Кузбасса на 10 ноября, еще у 193 жителей региона тесты на коронавирус оказались положительными. Таким образом, число заболевших достигло 17 195 человек с начала пандемии.
Выросло за минувшие сутки и число выздоровевших кузбассовцев. Из больниц региона выписаны еще 311 выздоровевших. Общее число выздоровевших с начала пандемии достигло 12 928 человек.
К сожалению, не обошлось в очередной раз и без смертельных исходов – скончалось четыре жителя региона, у которых ранее диагностировали коронавирус. Общее число умерших достигло 279 человек.
В инфекционных больницах сейчас получают медицинскую помощь 3988 человек. Кроме того, 6025 кузбассовцев находятся под медицинским наблюдением.
Статистика по данным Яндекса. Фото: Яндекс
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