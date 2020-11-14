40 миллиардов на развитие Шерегеша планируют привлечь до 2035 года Фото: Лия Гараева

В ближайшие годы в развитие горнолыжного курорта Шерегеш планируют вложить порядка 40 миллиардов рублей. Благодаря столь мощным финансовым вложениям курорт преобразится.

Министр туризма и молодежной политики Кузбасса Антон Пятовский на пленарном заседании, посвященном планам развития горнолыжного курорта, рассказал о планах развития курорта. Так, уже в 2020-2025 годах здесь начнут возводить новую инженерную инфраструктуру. Предполагается, что здесь построят главный транспортный узел в секторе А, объездную дорогу из Шерегеша на гору Зеленая, дорогу Шерегеш – Мустаг, а также асфальтированные дороги в секторе Д и Б.

В скором времени в Шерегеше можно будет не только покататься на лыжах и сноубордах, но и отдохнуть в аквапарке, покататься на родельбане – аттракционе, сочетающем в себе бобслейную трассу и американские горки, побродить по современному торговому центру. Кроме того, в Шерегеше планируют строительство концертного и конференц-залов, искусственного водоема и инфраструктуры для речных сплавов и маунтинбайка. Все это привлечет туристов в Шерегеш не только зимой, но и летом. Предполагается , что к 2035 году поток туристов может сосатвить 3,4 миллиона человек за год. Отметим, что по итогам 2020 года эта цифра, по прогнозам, составит 1,1 миллиона человек.

- Для того, чтобы создавались новые гостиничные комплексы, новые точки притяжения круглогодичного формата, нужно в первую очередь строить дороги, развивать водоотведение, подводить все необходимые инфраструктурные элементы, – отметила на заседании начальник управления государственных туристических проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова. – И это основное, базовое капиталоемкое направление.

Также Елена Лысенкова сделала акцент на том, что с 2021 года запускается льготная ставка финансирования для инвесторов, которые ставят многофункциональные комплексы с гостиницами и горнолыжную инфраструктуру.

.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

О чем просил шаман на открытии горолыжного сезона в Шерегеше 2020

Во время церемонии открытия нового горнолыжного сезона на популярном курорте Шерегеш прошла церемония кормления огня. (подробности)

Горнолыжный сезон 2020-2021 в Шерегеше начался со спуска лыжников и сноубордистов

Массовым спуском лыжников и сноубордистов открылся новый горнолыжный сезон в Шерегеше. (подробности)

Туристов в Шерегеше проверят на коронавирус прямо на горе Зеленой

Для того, чтобы обеспечить безопасность во время горнолыжного сезона, на горе Зеленой в Шерегеше разворачивают лабораторию. (подробности)

Открытие горнолыжного сезона в Шерегеше 2020-2021: прямая трансляция

Горнолыжный сезон стартует на популярном курорте Шерегеш 14 ноября. Посмотреть открытие горнолыжного сезона в Шерегеше можно в прямой трансляции. (подробности)