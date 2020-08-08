Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 9 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как изменилась ситуация с коронавирусом на утро 9 августа? Мы расскажем вам об этом!

На утро 9 августа в Кузбассе выявили еще 97 новых случаев заболевания коронавирусом. В общей сложности число заболевших достигло 4341 человека. В инфекционных стационарах на сегодняшний день находятся 1315 человек. Все они получают необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, увеличилось и число выздоровевших: еще 94 пациента выписаны из больниц. Общее число выздоровевших достигло 2997 человек.

Число летальных исходов среди пациентов, у которых диагностировали коронавирус, остается прежним – 29 человек.

- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 7612 человек, - сообщает оперативный штаб Кузбасса.