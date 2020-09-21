Кузбасский депутат попал в 100 богатейших чиновников России по версии Forbes. Фото: Законодательное собрание Кузбасса

Депутат Законодательного собрания Кузбасса Алексей Юрьев попал в число 100 богатейших парламентариев и госслужащих по версии журнала Forbes. В списке он занял 45 место.

Как поясняют сами составители рейтинга, были изучены декларации более 400 ведомств и структур органов власти - администрация президента, федеральные министерства и ведомства без учета территориальных подразделений, Федеральное собрание, правительства и законодательные органы субъектов РФ и т.д. В качестве ранжирующего показателя выбран семейный доход, то есть, сумма дохода представителя власти, его супруга или супруги, а также их несовершеннолетних детей.

По данным Forbes, в 2019 году Алексей Юрьев вместе с семьей заработал 313,63 миллиона рублей. Его же личный доход в этой сумме составил 306,05 миллиона рублей.

Согласно декларации, опубликованной на официальном сайте Заксобрания области, в собственности кузбасского депутата числятся пять земельных участков площадью от 326 до 3507,9 квадратных метра, два жилых дома площадью 500,6 и 454,7 квадратных метра, а также три квартиры площадью 50,1, 81,5 и 118,2 квадратных метра в индивидуальной собственности и квартира площадью 303,2 в долевой собственности. Также Алексей Юрьев указал в декларации шесть машиномест, гаражный бокс и два нежилых помещения. В собственности у депутата имеется автомобиль Toyota Lexus LX 570.

Супруга Алексея Юрьева в прошлом году заработала более 7,5 миллиона рублей. у нее в собственности есть три квартиры площадью 67,6, 72,8 и 44,9 квадратных метра, а также четыре нежилых помещения. За ней также числится автомобиль Toyota RAV 4.

За несовершеннолетним ребенком супругов указан доход в 64,7 тысячи рублей по итогам 2019 года. В долевой собственности у его имеется квартира площадью 303,2 квадратных метра и гараж.

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