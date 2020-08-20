Сколько в 2019 году заработала управляющий Кузбасским отделением Фонда соцстраха

Сколько в 2019 году заработал управляющий кузбасского отделения Фонда соцстраха. Фото: Федор БАРАНОВ

Стало известно, сколько в 2019 году заработала управляющий Кузбасским отделением Фонда социального страхования. Декларация опубликована на официальном сайте ведомства.

Согласно предоставленным данным, в прошлом году управляющий регионального ФСС Людмила Бабичук заработала чуть более 1,5 миллиона рублей. Это больше, чем в 2018 году, когда был задекларирован доход в размере 1,3 миллиона. В собственности Людмилы Бабичук находится 2/3 доли жилого дома площадью 172 квадратных метра. У ее супруга в собственности числится земельный участок площадью 1596 квадратных метров и жилой дом площадью 578,3 квадратных метра, а также автомобили Suzuki Vitara и Honda Pilot. За прошлый год он заработал 968 тысяч рублей.

Заместитель управляющего Марина Мочалова за 2019 год задекларировала доход в размере 990 тысяч рублей. В 2018 году ее доход был выше - 1,016 миллиона рублей. Также в собственности заместителя находятся две квартиры площадью 45,9 и 30,6 квадратных метра.

Другой заместитель Людмилы Бабичук - Михаил Окунев - в прошлом году заработал 1,004 миллиона рублей. Для сравнения: в 2018 году его доход составил 978 тысяч рублей. В собственности Михаила Окунева есть квартира площадью 63,6 квадратных метра. Его супруга за прошлый год отчиталась о доходе в размере 3,56 миллиона рублей, в том числе от продажи недвижимого имущества. У нее в собственности числится гараж и автомобиль Hyundai ix35.

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