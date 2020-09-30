В Новокузнецке для пенсионеров на самоизоляции ввели скидки в магазинах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новокузнецке торговые сети решили ввести в магазинах акции и скидки для пенсионеров. Жители старше 65 лет могут воспользоваться ими в так называемые «счастливые часы».

Как рассказали в пресс-службе администрации города, чтобы избежать риска распространения коронавирусной инфекции, представителей старшего поколения торговые сети ждут за покупками в специально отведенные часы. В это время действуют скидки, специальные акции и выделенные кассы.

- Кроме того, некоторые торговые сети осуществляют доставку выбранных на сайтах или заказанных по телефону товаров, - добавили в мэрии.

- Супермаркеты «Мария-Ра» для лиц старше 65 лет выделяют «счастливые часы» с 8.00 до 12.00 в будние дни для проведения акций со скидками.

- В «Пятерочке» «счастливые часы» также проходят с понедельника по пятницу, с 8.00 до 13.00. Они организованы для лиц старше 65 лет для проведения акции (со скидкой). По средам, с 11.00 до 15.00, в магазинах для пенсионеров действует скидка 10 процентов.

-В «Магните» и «Магнит-Косметик» с понедельника по пятницу, со времени открытия магазинов и до 11.00, действует акция - 10 процентов на продукты питания для пенсионеров.

- «Монетка» ввела специальный режим посещения до 10.00 для пожилых людей.

- «Лента» рекомендует пожилым людям посещать свои торговые площадки с 8.00 до 11.00. Здесь на весь ассортимент действует социальная карта, кроме того, выделены кассы для пожилых людей, где осуществляется акция «С заботой о вас».

-Сбермаркет организует доставку продуктов и товаров первой необходимости из гипермаркетов «METRO Cash&Carry» и «Лента». Для этого нужно ввести адрес на главной странице сайта или приложения, после чего отобразятся доступные торговые сети. Доставка осуществляется день в день в течение двух часов с момента оформления заказа. При оформлении заказа из METRO карта клиента торговой сети не требуется.

- Супермаркеты «Ярче» предлагают курьерскую доставку до квартиры, ее можно заказать через интернет-магазин «Ярче Плюс» ежедневно, с 9.00 до 21.00. Оплата производится по карте.

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