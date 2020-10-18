Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 19 октября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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На утро 19 октября стало известно еще о 179 новых случаях заболевания, общее число заболевших достигло 13 117 человек с начала пандемии.

Одновременно с этим выросло и число выздоровевших - еще 61 выздоровевший кузбассовец выписан из больниц. Общее число выздоровевших с начала пандемии достигло 8885 человек.

К сожалению, выросла и печальная статистика - за минувшие сутки скончались еще три пациента с коронавирусом.

- У мужчины 1960 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

Он проживал в Белове. У женщины 1990 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкопатологии, хронической болезни почек, артериальной гипертензии, вторичной дилатационной кардиомиопатии, вторичной легочной гипертензии, хронической сердечной недостаточности. Она проживала в Прокопьевском муниципальном округе. У мужчины 1935 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония и острый респираторный дистресс-синдром. Он проживал в Березовском, - рассказали в оперативном штабе области.

Таким образом, число случаев с летальным исходом достигло 173.

Сейчас 4059 человек продолжают лечение в стационарах области. Еще 4676 кузбассовцев находятся под медицинским наблюдением.

Статистика по данным Яндекса. Фото: Яндекс

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