У главы Кузбасса Сергея Цивилева выявили симптомы коронавируса. ФОТО: администрация правительства Кузбасса

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщил о том, что он и его супруга заболели. При этом у Анны Цивилевой на коронавирус оказались положительными.

Сообщение о том, что губернатора Кузбасса и его супруги коронавирус, появилось вечером 21 октября. Сергей Цивилев разместил видеообращение к жителям региона на своей странице в социальных сетях.

-Мы с супругой заболели. У Анны Евгеньевны пришел положительный тест на коронавирус. Внешние проявления коронавируса у нас одинаковые: температура, катаральные явления и легкий кашель, - рассказал глава региона. – Поэтому мы приняли решение и самоизолировались.

Сергей Цивилев отметил, что лечение будет проходить на дому. Более того, он и в дальнейшем будет координировать работу правительства. Правда, в дистанционном формате – при помощи видеоконференций. Губернатор сделал перед правительством стоят две главные задачи: снять лишнюю нгагрузку с врачей, чтобы те могли сконцентрироваться на главном, оказании медицинской помощи жителям региона.

От самих же Кузбассовцев губернатор ждет лишь одного: чтобы люди берегли свое здоровье и здоровье окружающих

-Коронавирус – это реальность, заболеть им может каждый, - отметил Сергей Цивилев. – Поэтому обращаюсь с просьбой: соблюдать масочный режим, социальную дистанцию. Врачи работают сейчас на пределе человеческих возможностей, мы должны с огромным уважением относиться к их труду. Они сейчас – наша главная защита. Берегите себя и своих близких.

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