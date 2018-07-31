Шесть из десяти: стало известно, кто продолжит борьбу за пост губернатора Кемеровской области

31 Июль 09:57 2018-08-01T12:12:55+03:00

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Шесть из десяти кандидатов продолжат борьбу за пост губернатора Кемеровской области. Из предвыборной гонки выбыли все самовыдвиженцы.

В понедельник, 30 июля, в 18.00 завершился прием документов от кандидатов для участия в досрочных выборах губернатора Кемеровской области.

– Первой документы подала Елена Латышенко от «Партии Роста, затем Юрий Скворцов от «Патриотов России», Татьяна Протас от «Справедливой России», Сергей Цивилев от «Единой России», Игорь Украинцев от ЛДПР и Владимир Карпов, представляющий КПРФ, – сообщили «Комсомолке» в Кемеровском облизбиркоме.

Поданные кандидатами документы будут проверены в течение 10 дней. Таким образом, до 8 августа станут известны окончательные списки кандидатов в губернаторы Кемеровской области.

Отметим, что все самовыдвиженцы (это бывший заместитель губернатора по строительству Эдуард Балабан, предпринимательница Елена Щеклеина и судимый пенсионер из Новокузнецка Виктор Смирнов), а также представительница «Партии социальных реформ – Прибыль от природных ресурсов – народу» Аксинья Гурьянова выбили из предвыборной гонки.

Напомним, что досрочные выборы губернатора Кемеровской области состоятся в единый день голосования 9 сентября. Бывший глава региона Аман Тулеев, руководивший областью более 20 лет, 1 апреля подал в отставку из-за случившегося пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», который унес жизни 60 человек. Врио губернатора Кузбасса был назначен Сергей Цивилев.