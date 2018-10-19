Видео с бегающим по Киселевску медведем попало в соцсети

СЕГОДНЯ 09:09 2018-10-19T09:37:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Минувшей ночью по городу Киселевску бегал медведь. Видео с хищником попало в социальные сети и вызвало бурную реакцию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/673985" frameborder="0"></iframe> Медведь на улицах Киселевска.Видео: vk.com, "Я живу в Прокопьевске, Киселевске"

Один из жителей Киселевска снял на видео, как по улице Гагарина, что в Киселевске, бегал медведь. Кадры с мишкой, мчащимся так, что только пятки сверкают, вызвали волну обсуждений. Так, многие жители Киселевска искренне боятся, что медведь, бегавший в ночь с 18 на 19 октября кругами по улице Гагарина, может вернуться. И как поседеет себя хищник – непонятно.

- Лучше его убить, пока он кого-нибудь не задрал! – уверены некоторые пользователи.

Другие же с жалостью отмечают, что мишка, убегающий в неверном свете фар, и сам напуган. Возможно, поэтому, побегав по проезжей части, он отправился, по словам очевидцев, к местной церкви.

- Лапочка какой, совсем маленький! Как он здесь оказался? – умиляются третьи пользователи. – Пускай скорее убегает в свой лес и не возвращается! А то у нас в точности как говорят иностранцы: медведи по улицам ходят!

Также очевидцы отметили, что медведь в минувшую ночь ничего не натворил, а побегал немного по улице и убрался восвояси.

Напомним, это не первый выход медведя к людям. Накануне косолапого заметили в Кемерове, а с начала года хищники повсеместно приближаются к человеческому жилищу.

Недавно издание сообщало о нападении медведя на быка – случай произошел вблизи трассы по дороге в Кабырзу. Чуть ранее полицейские обезвредили медведя в Шушталепе. Здесь зверь вышел к людям и разорял подворья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Кузбассе медведи выходят к людям за пропитанием

Если вы читали русские народные сказки, то знаете, что всем зверям в них дается прозвище, и лишь один в знак уважения удостоен имени и отчества – Милайло Потапыч. Медведя – хозяина сибирской тайги – всегда побаивались и старались лишний раз не тревожить в лесу. Сейчас же косолапые сами стали все чаще выходить к людям. (подробности)

Медведь из Кузбасса повадился ужинать в санатории

Сигнал SOS подали работники детского санатория «Романтика»: годовалый медвежонок, уже, видимо, оторвавшийся от мамани, но толком еще не научившийся добывать пропитание, повадился каждую ночь в окрестности местной столовой. (подробности)

Медведь спас жизнь двум заблудившимся в кузбасской тайге парням

Заблудились как-то охотники в лесу, кричат: «Ау! Ау!» Вдруг сзади их медведь по плечу хлопает: «Мужики, чего орете?». Те отвечают: «Да заблудились, может кто услышит?» Медведь: «Ну я услышал, и что, полегчало?»

История почти как из бородатого анекдота произошла на днях на Кузбассе. Только вместо матерых охотников ее персонажами стали двое молодых парней. (подробности)

В Таштагольском районе застрелили медведицу и медвежонка

Очевидцы, разместившие фото в соцсетях, сообщают, что медведи вышли в Таштагол и напали на домашний скот. Очевидцы уверяют, что их приусадебные участки огорожены не просто заборами - местами двойными и под током, однако медведей это не останавливает. (подробности)