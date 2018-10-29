2018-10-29T10:32:08+03:00
Происшествия

ЧП на кузбасской шахте: 135 горняков вышли на поверхность из-за остановки вентилятора

Обстоятельства произошедшего устанавливаются
Екатерина БОРМОТОВА
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Архив "КП"Архив "КП"Фото: Максим ШИПЕНКОВ
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В Кузбассе на шахте «Есаульская» отключился вентилятор. Более 130 горняков самостоятельно вышли на поверхность.

По данным источника, знакомого с ситуацией, ЧП на шахте в Новокузнецком районе произошло в 04.30 понедельника. Здесь остановился главный вентилятор - 135 человек самостоятельно вышли на поверхность. Никто из рабочих не пострадал.

Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливают компетентные органы.

Шахта «Есаульская» входит в состав ОАО «Южкузбассуголь» компании «Евраз». Она была введена в эксплуатацию в 1984 году. 9 февраля 2005 года на шахте «Есаульской» произошел взрыв метана – тогда погибли 8 шахтеров и 17 горноспасателей. Тела троих из них не были найдены.

Также аварии на шахте происходили в 2007, 2010, 2016 и 2017 годах.

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