«Сидят и ждут»: 84 туриста из Кузбасса застряли на Хайнане из-за туроператора

В сложной ситуации оказались 84 жителя разных городов Кузбасса. Решив сменить на время отпуска суровый сибирский климат на тепло китайского острова Хайнань, они теперь не имеют возможности вернуться обратно на родину.

Туристы, воспользовавшиеся в конце ноября и в декабре услугами туроператора «Жемчужная река», оказались в непростой ситуации. Из-за финансовых разногласий туроператора и авиаперевозчика, кузбассовцы не могут вернуться на родину. Сейчас Департамент молодежи и спорта Кемеровской области формирует списки тех, кто сейчас находится в КНР.

- Сейчас в списке 84 кузбассовца, но информация уточняется, и не исключено, что в нем появятся новые фамилии, - сообщили в департаменте, а также уточнили, что пострадавшие от туроператора «Жемчужная река» кузбассовцы могут позвонить на телефон «горячей линии» в Кемерове (3842) 58-36-46.

Невольные заложники

Среди невольных заложников теплого острова оказалась семья Кудрявцевых из Новокузнецка. Двое взрослых вместе с двумя детьми отправились отдыхать 28 ноября, а 12 декабря планировали уже вернуться обратно. Конечно же, взрослые, узнав о сложной ситуации, стали беспокоиться: смогут ли они вовремя улететь на родину. Увы, их опасения были не напрасными.

- Сейчас, когда время проживания в отеле закончилось, их переселили в другой отель. Питаются за свой счет, никакой информации о том, когда смогут вылететь, нет. Сидят и ждут, когда все разрешится… - рассказала Екатерина Немченко, родственница пострадавшей семьи. – Хорошо, что выходят на связь каждый день.

Впрочем, новокузнецким туристам предложили вариант возвращения на родину: довезти до Хабаровска, а оттуда – своим ходом. Можно только догадываться, со сколькими пересадками придется двум взрослым и двум детям добираться до Кузбасса и в какую сумму это встанет.

Туристы прилетели на Хайнань, но обратно улететь не могут. Фото: vk.com, "Жемчужная река".

Ни отдыха, ни денег

Как оказалось, пострадавших от «Жемчужной реки» намного больше. Так, новокузнечанка Ольга Озеркина мечтала об отдыхе на берегу моря уже давно. Собрались теплой компанией – четыре семьи с детьми, восемь взрослых и шестеро детей. Ольга готовила сюрприз для дочек, которые еще ни разу не видели моря. К счастью, сказать о нем детям не успели.

- Должны были вылететь 10 января из Кемерова, но… - расстроено говорить Ольга. – Ни отдыха, ни денег. Сейчас пока написали заявление на возврат средств, на следующей неделе отправляем претензию в страховую компанию, а потом, если нужно, обратимся в суд.

В подобной ситуации оказался и Андрей Черданцев. Вместе с женой они запланировали отпуск, заранее заказали путевку. А 4 декабря – за день до вылета – рейс отменили. Предложили перенести вылет на 11 число из Кемерова, но и его тоже отменили.

- Если б летела компания друзей, это было бы не так накладно, а тут все-таки отдых с семьей, все из одного кармана оплачивалось. Да и все мы настроились на отдых, - рассказывает Андрей Черданцев. – Пришлось изыскивать средства и срочно покупать другой тур. Но как только вернусь, займусь общением с «Жемчужной рекой», если надо – пойду в суд.

Еще месяц назад довольные туристы рисовали на песке сердечки, а сегдня не знают, как вернуться на родину или вернуть деньги за испорченный отдых. Фото: vk.com, "Жемчужная река".

Напомним, первый самолет «Кемерово-Санья» совершил перелет 14 августа, а в сентябре стал доступен вылет на Хайнань и из Новокузнецка. Тогда предполагалось, что рейсы будут выполняться круглогодично, однако уже в начале декабря авиаперевозчик «Алроса» отменил все декабрьские рейсы из кузбасских городов. Причиной стала неоплата услуг авиаперевозчикой компанией «Жемчужная река». В результате туристы из Кемерова, Новокузнецка, Челябинска, Барнаула, Казани и других городов не смогли вылететь на родину.

Сейчас, по данным Минтранса РФ, на китайском острове находятся 1 533 российских туриста. Среди них 84 кузбассовца.