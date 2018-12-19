В Кузбассе актеров заставят предъявлять справки после смерти Деда Мороза: проверка слуха

После смерти Деда Мороза на утреннике в кемеровском детском саду всех актеров заставят предъявлять медицинские справки о состоянии здоровья. Также будет ограничен возраст для лиц, которые будут задействованы в организации детских праздников.

Такая информация появилась в Telegram-канале «Бузотеры и Воронье». По данным канала, подобное распоряжение подписано начальником департамента культуры и национальной политики Кемеровской области Ларисой Зауэрвайн.

«Перед допуском к работе Дедом Морозом они должны обязательно пройти осмотр терапевта, кардиолога и психиатра. Деды Морозы без медицинского допуска к работе на утренниках в школах и детсадах допущены не будут», – пишут «Бузотеры».

В департаменте «Комсомольской правде» пояснили, что никаких дополнительных распоряжений после трагического случая на утреннике издано не было.

– Медкомиссию проходят все актеры так же, как все работники в любых учреждениях. Но никто не застрахован от сердечного приступа. Вы же знаете, как Андрей Миронов умер на сцене, Виталий Соломин. Никаких дополнительных распоряжений не было. Есть диспансеризация, которую все проходят. Врач его (Валерия Титенко – прим. «КП») допустил до работы. Он вместе со всеми проходил диспансеризацию и знал все свои слабые места, но продолжал работать на сцене. Врач ему не выставлял никаких ограничений. У нас еще есть ряд артистов, которые прошли операции серьезные на сердце и работают и в музыкальном, и в драматическом театре, – пояснила заместитель начальника департамента по культуре и искусству Тамара Коваль.

Напомним, трагедия произошла днем 18 декабря в детском саду «Тавосочка». Здесь известный актер Музыкального театра Кузбасса выступал в роли Деда Мороза на детском утреннике. Внезапно ему стало плохо – врачи пытались спасти мужчину, но он умер по дороге в больницу.