В Новокузнецке живодеры выстрелили собаке в голову дробью

В Новокузнецке бездомный пес Барон стал жертвой живодеров. Собаке травмировали шею и выстрелили в голову. Ветеринары боролись за жизнь пса, однако попытки спасти Барона не увенчались успехом.

Эта история началась примерно два месяца назад. Именно тогда жители Верхней Колонии обнаружили на одной из улиц лохматого пса. На его шерсти на шее была видна кровь, а само животное было вялым. Пса подкармливали, он разрешал подходить к себе и благодарно вилял хвостом. В прошлую субботу пса, который каким-то образом оказался на улице Новобайдаевской, забрали и отвезли в ветеринарную клинику волонтеры.

- Пес в тяжелом состоянии: отекли все четыре лапы, стоять не может. Однако общий и биохимический анализы в пределах нормы с небольшими отклонениями. Псу нужны лекарства, - написали на странице НГО ОЗБЖ «Кот и Пес» волонтеры.

А в воскресенье у Барона, попавшего после долгих уличных мытарств в тепло, начались припадки, похожие на эпилептические. Собаку осмотрели еще раз и обнаружили на голове странную зарубцевавшуюся шишку, внутри которой было что-то мелкое и круглое. Барону сделали рентген, и врачи ахнули: в пса стреляли, и в его голове находились 12 дробинок.

Барон боролся до последнего. НГО ОЗБЖ «Кот и Пес»

- Барону ставили препараты, которые ненадолго снимали судороги, мы надеялись, что он выживет. Увы, чуда не случилось… - рассказала Анастасия Мешкова, волонтер, курировавший Барона. – Долг за лечение перед клиникой погашен благодаря неравнодушным новокузнечанам, но нам по-прежнему нужна помощь.

Волонтеры разыскивают свидетелей, которым может быть известно, что же все-таки случилось с Бароном, кто ранил его шею и выстрелил в голову. Новокузнечане уверены: зло не должно оставаться безнаказанным. Если вам что-либо известно о Бароне до того момента, как он оказался на Верхней Колонии, сообщите об этом волонтерам ОЗБЖ «Кот и Пес».

Увы, это не первый случай в Кузбассе, когда от рук живодеров страдают животные. Так, совсем недавно воры вломились в производственный цех и избили собак. Сегодня Шери и Дина идут на поправку, а их хозяин готов бороться за то, чтобы живодеры понесли наказание не только за ограбление, но и за то, что издевались над животными.

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