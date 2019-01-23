2019-01-23T19:17:49+03:00
Общество

В ходе проверок не подтвердилась информация о голодных обмороках в кузбасских школах

Об этом сообщили активисты Общероссийского народного фронта
Екатерина БОРМОТОВА
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Проверка в сельских школах Кемеровского района не выявила фактов голодных обмороков среди учениковПроверка в сельских школах Кемеровского района не выявила фактов голодных обмороков среди учениковФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Кузбассе была создана областная комиссия, которая проверила информацию об участившихся случаях голодных обмороков среди учеников сельских школ. По данным активистов Общероссийского народного фронта, в ходе проверки комиссия подобных случаев не выявила.

В среду утром в ходе заседания сессии Совета народных депутатов Кемеровской области уполномоченный по правам ребенка в Кузбассе Дмитрий Кислицын сообщил, что в сельских школах региона участились случаи голодных обмороков среди учеников. Детский омбудсмен отметил, что только в декабре к нему поступило несколько сообщений от учителей с просьбой помочь в оплате питания школьников, так как они падают в голодные обмороки прямо на уроках. Для решения проблемы Кислицын обратился к предпринимателям, которые, по его словам, уже две недели оплачивают обеды десятка учеников. Кроме того, омбудсмен предложил депутатам обратить внимание на данную проблему.

Заявление уполномоченного по правам ребенка вызвало широкий общественный резонанс. В Кузбассе была создана комиссия, в состав которой вошли представители органов власти, депутаты и общественники.

- Мы проверили сегодня ряд образовательных учреждений Кемеровского муниципального района, пообщались с родителями школьников и учителями, проверили наличие продуктов в школьных столовых. В рамках проверки факты голодных обмороков не нашли своего подтверждения. Подобных обращений ни от сотрудников школ, ни от родителей не поступало. Данные факты не зафиксированы в журналах школьных медиков, работа по контролю за состоянием детей со стороны медицинского персонала отлажена. Горячим питанием сегодня охвачены 85-90 процентов обучающихся, остальные отказываются от школьного питания по разным причинам, в основном берут обеды с собой из дома», - рассказал член регионального штаба ОНФ в Кемеровской области Юрий Скворцов.

Он отметил, на питание детей из опекунских и малообеспеченных семей районный бюджет выделяет более 400 тысяч рублей. При этом местные сельхозпроизводители действительно оказывают помощь школам продуктами питания, но это лишь дополнительная поддержка, которая позволяет улучшить ассортимент и качество питания детей, а также снизить его стоимость.

Скворцов подчеркнул, что детский омбудсмен отказался рассказать, из каких именно школ поступали жалобы, сославшись на то, что это конфиденциальная информация.

Отметим, что свою проверку информации о голодных обмороках в сельских школах проводят также кузбасские следователи и сотрудники прокуратуры.

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