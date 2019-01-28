Власти просят кузбассовцев проявить терпение во время проверок сообщений о минировании

В администрации Кемеровской области прокомментировали сообщения о минировании больниц и школ. В пяти больницах города Кемерова уже возобновлена работа.

По данным областного департамента охраны здоровья населения, электронные письма с сообщениями о заложенных взрывных устройствах поступили в 10 медорганизаций областного центра, после чего началась эвакуация пациентов и персонала. Всего, по данным на 11.00, было эвакуировано 2918 человек. В пяти учреждениях уже закончена проверка – факты угрозы не подтвердились, больницы работают в штатном режиме.

– Кузбассовцев просят проявить терпение и понимание в связи с проведением спецдействий. Экстренные эвакуации из зданий, сбитый режим работы учреждений - это вынужденные меры, связанные исключительно с вопросами обеспечения безопасности людей, – сообщили в администрации Кемеровской области.

Отмечается, что массовые сообщения о минировании поступили также в учреждения соседних регионов – Новосибирской и Томской областей, Алтайского края, Хакасии, Красноярского края и Омской области.

Как писала «Комсомольская правда», утром понедельника по областному центру прошла волна эвакуаций из учреждений здравоохранения, ряда школ, гостиниц и администраций. На местах работают правоохранительные органы. Сообщения о минировании поступили посредством электронной почты – в распоряжении издания оказался текст письма с угрозами.