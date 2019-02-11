«Ушла в свой сказочный мир»: Экстрасенсы расследовали дело погибшей в Белово девочки

В минувшую пятницу, 8 февраля, на экраны вышел выпуск передачи «Очень странные дела», в которой команда криминалистов и экстрасенсов расследовала гибель 7-летней жительницы Белово, погибшей в конце мая 2018 года. Выводы, к которым пришли Николь Кузнецова и Назар Назаров, обсуждают кузбассовцы.

Экстрасенс и криминалист отправились в Белово, где 29 мая пропала 7-летняя девочка. Цель у них была одна: выяснить, как школьница оказалась запертой в старом холодильнике. Работая с вещами ребенка, с ее родными, Николь Кузнецова рассказала о характере погибшей девочки, заявила, что та была большая фантазерка и страдала от недостатка внимания со стороны мамы и папы. Это же по почерку определил и Назар Назаров. Кроме того, экстрасенс, обняв отца погибшей девочки, спросила его «Как вы живете?» и увидела, что он и сам пытался уйти из жизни, указав, как именно.

"Как вы с этим живете?.." - спросила экстресенс отца погибшей девочки.

Позже, экстрасенс показала место, где нашли ребенка, а также позу, в которой находилась девочка. Но если Николь сочувственно относилась к родным погибшей девочки, то криминалист был более жестким.

- Вы понимаете, что совершили преступление? Не усмотрели за ребенком и он погиб? – обвинил в случившемся родителей Назар Назаров.

Экстрасенс объяснила, почему девочка оказалась в холодильнике раздетой. «Она даже не поняла, что случилось», - сказала она и отметила, что девочка просто играла, а одежду сняла лишь потому, что представила себе, будто дверца холодильника – это вход в маленькую волшебную страну, где одежда будет ей попросту велика. Родные ребенка признались, что им стало легче: ведь они узнали, что, скорее всего, случилось в тот день.

В какой-то момент экстрасенс оказалась на земле в том же месте и позе, что и погибшая девочка. Фото: кадр видео "ТВ3"

За три дня передачу в интернете посмотрело более 44,5 тысяч раз. Впрочем, многие кузбассовцы, посмотревшие передачу, остались недовольны выводами, к которым пришли криминалист и экстрасенс. Многие заявили, что все, о чем рассказывали криминалист и экстрасенс, вполне можно было узнать из соцсетей, но никакой ясности их «расследование» так и не внесло.

- Ничего нового не показали. Это и так все знали, - заявила Олеся Иванова, одна из участниц обсуждения передачи в социальных сетях. – Жаль потерянного времени.

- Когда уже перестанут на горе людей делать шоу?! – возмущена Светла Беляева, еще один комментатор.

- Выставили какой-то дурочкой девочку, - резюмирует еще один комментатор. - А правды мы с вами, к сожалению, уже не узнаем…

Напомним, 7-летняя девочка ушла из дома около 15.00 29 мая. Девочка решила прогуляться, однако домой она не вернулась. По факту безвестного исчезновения 7-летней девочки возбуждено уголовное дело по статье «Убийство мамолетнего лица».

Поиски ребенка шли несколько суток. Правоохранители осмотрели шахтовые объекты с подземными коммуникациями, также обследовали дно реки Бачат и другие возможные места, где могла оказаться девочка. Глава региона Сергей Цивилев пообещал миллион рублей за достоверную информацию о местонахождении ребенка.

В конце концов, тело малышки нашли в старом холодильнике во дворе дома. Расследование уголовного дела продолжается.