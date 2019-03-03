Самолет из Кемерова не улетел в Москву из-за сообщения о минировании

В Кемеровском аэропорту в воскресное утро случилось чрезвычайное происшествие. Здесь не смог отправиться в полет рейс, следующий до Москвы. Причина задержки рейса – сообщение о минировании.

По словам очевидцев, все пассажиры рейса, следующего до Москвы, уже прошли контроль, сели в самолет, а потом один из них произнес нечто похожее на «Аллах-бабах». Около сотни пассажиров тут же поспешили выйти из самолета.

После этого в аэропорт прибыли сотрудники транспортной полиции, ФСБ, кинологи и спасатели. Воздушное судно обследовали в поиске взрывчатых веществ,

- Поступило сообщение, что на борту обнаружена бесхозная сумка, - прокомментировали ЧП в пресс-службе ЛУ МВД России по Кемеровской области. – Проведены проверочные мероприятия. Никаких опасных или подозрительных предметов не обнаружено. Аэропорт работает в штатном режиме, пассажиры готовятся к вылету.

В Кемерово проверяют десятки сигналов о минировании больниц и школ

В Кемерово утром 28 января десятки административных зданий, среди которых больницы, школы и детские сады, получили сообщения о минировании. В учреждениях проводится эвакуация. (подробности)

В Кемерове массово эвакуировали школы, вокзалы и торговые центры

Во вторник по стране прокатилась волна анонимных звонков о минировании различных объектов, всего от телефонных террористов пострадало 14 регионов. В среду звонки с сообщениями о заложенных бомбах раздались в Кемерове. На данный момент в столице Кузбасса были эвакуированы более десятка учреждений: школы, больницы, магазины и торговые центры. (подробности)

Вокзалы в Петербурге "заминировал" хулиган из Кемерово

Вечером 3 мая в Петербурге эвакуировали одновременно все воказалы - и железнодорожные, и автобусный. Искали взрывчатку - о ней полицейским сообщил аноним. (подробности)

«Не повторяйте судьбу Магнитогорска»: Опубликован текст сообщения о минировании кемеровских учреждений

«Спешим сообщить, что в вашем здание взрывное устройство. А так же в ряде других административных объектах по всему городу. Времени мало, поэтому советуем поторопиться эвакуироваться. Не повторяйте судьбу Магнитогорска, хотя мы их тоже предупреждали... Хорошо подумайте, перед тем, как игнорировать письмо, возможно, вы спасёте этим жизни». (подробности)

Как эвакуировали кемеровскую горбольницу №3

На место выехал наш корреспондент, который узнал, что произошло. Он рассказал со ссылкой на персонал медучреждения и пациентов, что причиной эвакуации всех корпусов больницы стал сигнал о минировании.

- На входе дежурят спасатели и пожарные, стоят четыре автобуса с пациентами. Тех, кто плохо ходит, до сих пор вывозят на каталках и колясках. Следственно-оперативная группа сейчас осматривает помещение. (подробности)