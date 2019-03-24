«До сих пор не могу поверить»: Сноубордист из Кузбасса завоевал Кубок мира

Сноубордист из Таштагола Андрей Соболев победил в общем зачете Кубка мира в параллельных дисциплинах. Он стал первым, российским спортсменом, получившим большой Хрустальный глобус – главный трофей сезона.

23 марта в немецком городе Винтерберге прошел финал Кубка мира по сноуборду в дисциплине параллельный слалом. Российский сноубордист Андрей Соболев выиграл общий зачет, оставив на втором месте словака Тима Мастнака и итальянца Роланда Фишналлера.

– До сих пор не могу поверить, что победил. Это самая важная вещь, которую может выиграть спортсмен на Кубке мира, и я очень рад этому. Это был не самый лучший мой сезон. На чемпионате мира выступал не так хорошо, но все же выиграл общий зачет на Кубке мира. Это – это удивительно, – отметил победитель Андрей Соболев.

Андрей вместе со своей сестрой Натальей радуется победе. Фото: инстаграмм Натальи Соболевой

Андрей Соболев с шести лет начал заниматься горными лыжами в Таштаголе. В 14 лет, он, как и многие таштагольские спортсмены, решил перейти из горных лыж в сноуборд.

– Когда Андрей пришел ко мне, его сверстники уже несколько лет занимались, показывали хорошие результаты, - рассказал тренер Дмитрий Фоминых. – И благодаря своей природной одаренности, физическим данным он быстро их нагнал. Год осваивал азы, на следующий год уже соревновался со сверстниками, а еще через год уже выигрывал. Побеждал быстро и уверенно.

В 2005-ом году Соболев начал выступать на всероссийских соревнования. Его заметили и в 17 лет пригласили в сборную страны. Уже в 2007-м году он начал выступать на этапах Кубка мира и Европы. А в 2015 году он стал чемпионом мира в параллельном гигантском слаломе.

Дмитрий Фоминых признается, что с таким спортсменом интересно работать любому тренеру: каким бы сложным ни был план тренировок, Андрей все выполняет, а его мастерство лишь растет в геометрической прогрессии.

Тренер Дмитрий Фоминых отмечает исключительное трудолюбие и целеустремленность Андрея. Фото: личная страница Андрея Соболева в соцсети

– Конечно, слежу за Андреем: постоянно смотрю видео, мы с ним на связи – благо, онлайн-технологии позволяют. До сих пор работаем в связке. Так что остаюсь его первым и личным тренером, – улыбается Андрей Фоминых.

По словам тренера, добиться таких высоких результатов Андрею Соболеву помогли его невероятная трудоспособность, целеустремленность и генетика. Дед Андрея, которому далеко за 80, до сих пор ведет хозяйство в своем доме, отец – ни минуты не сидит на месте, отдавая предпочтение активному отдыху, лыжам, велосипеду, плаванью, рыбалке, охоте. Эту любовь к жизни и спорту, активность и целеустремленность он передал сыну Андрею и дочери Наталье, которая также является знаменитым сноубордистом.

– Конечно, горжусь Андреем, – говорит Дмитрий Фоминых. – Все его высокие результаты и победы – это результат постоянной работы, таланта и целеустремленности. Парень все эти годы шел к победам – и добился их.

Андрей Соболев стал первым в истории России чемпионом мира по сноуборду.Фото: Олег УКЛАДОВ

Друг Соболева сноубордист и тренер Дмитрий Чернаков также говорит, что у Андрея уже в 14 лет был характер настоящего чемпиона и победителя. Он не пропускал ни одной тренировки, всегда упорно работал. Кроме того, он всегда был хорошим другом и человеком.

– Он всегда помогает нашей школе. Приезжает и детям дарит свои доски, – говорит Дмитрий Чернаков. – Дети никогда не стирают надписи «Соболев» на досках и гордятся, что на них выступал Андрей.

Справка

Соболев Андрей Андреевич.

Дата рождения: 27 ноября 1989 года (г. Таштагол, Кемеровская область).

Звание: заслуженный мастер спорта.

Достижения: чемпион мира 2015 года в параллельном гигантском слаломе; обладатель малого хрустального глобуса в параллельном гигантском слаломе (2015/16); победитель и призер этапов Кубка России; чемпион России и т. д.