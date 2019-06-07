Жаль, что нет смертной казни: Востриков потребовал самого сурового наказания виновным в трагедии «Зимней вишни»

Игорь Востриков 7 июня дал показания в суде по делу о пожаре в «Зимней вишне». Потерявший троих детей, жену и сестру кемеровчанин потребовал строгого наказания для фигурантов дела и заявил, что жалеет, что в России запрещена смертная казнь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/644449" frameborder="0"></iframe> Горит "Зимняя вишня" в Кемерове. Автор видео: Полина Прилуцкая.Полина ПРИЛУЦКАЯ

Игорь Востриков, невольно ставший одним из символов трагедии в «Зимней вишне», дал показания в суде. Мужчина рассказал о последнем разговоре со своей женой.

- Она говорила спокойно, потому что не было сил. И я понял, что дети к тому моменту уже отключились, - вспоминает Игорь Востриков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/713464" frameborder="0"></iframe> Игорь Востриков о наказании обвиняемым по делу "Зимней Вишни".Екатерина БОРМОТОВА

Он также рассказал о том, что видел множество пожарных автомобилей, которые стояли просто так припаркованными вдоль улицы, но в тушении пожара не участвовали. У одного из автомобилей оказалась сломана автолестница: выдвинуть ее удалось лишь после того, как по ней несколько раз ударили молотком.

Кроме того, Востриков отметил, что, когда он зашел в торговый центр уже после пожара, нигде не увидел порошковых огнетушителей. Лишь в одном из кабинетов такой огнетушитель был. На вопрос же судьи, какого наказания он просит для подсудимых, Востриков заявил, что Антюшину пусть суд сам определит наказание, всем, кроме Генина и Богдановой, - строгое. А для Богдановой и Генина - самое строгое, максимальное. Потерявший всю семью кемеровчанин объяснил свою позицию так.

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- Сегодня Богданова - тупиковая ветвь в этом деле. Именно она должна была предпринять меры, чтобы не случилась эта ситуация. Вот смертной казни у нас нет. Но если бы она была возможна, дело выглядело бы по-другому, и Богданова не сидела бы и не молчала, - заявил Востриков.

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Востриков также предположил, что собственник «Зимней вишни» может выплатить семье Богдановой серьезную материальную компенсацию, оттого-то она и отмалчивается. Что же касается Генина, то его кемеровчанин обвинил в бездействии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/713475" frameborder="0"></iframe> Игорь Востриков о системе пожаротушения в "Зимней вишне".Мужчина увидел порошковые колбы только на 2 этаже, а на четвертом были голые потолкиЕкатерина БОРМОТОВА

- Именно Генин должен был с закрытыми глазами напрямки бежать туда, где люди. Все ваше поведение - высокомерное, надменное, подделки отчетов - я говорю про все ваше ведомство… У вас была реальная возможность повлиять на всю ситуацию в целом в стране. А вы выбрали - спасать себя… - заявил Игорь Востриков.

Напомним, что 25 марта в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел пожар, в котором погибли 60 человек. Игорь Востриков потерял троих детей, супругу и сестру, которые оказались заперты в кинотеатре. После трагедии он стал освещать ход расследования пожара в соцсетях, зачастую обвиняя сотрудников МЧС в коррупции. Осенью Востриков принял участие в выборах в Совет народных депутатов Кемеровской области, однако не смог победить.

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