Жительница Новокузнецка сбросила собаку с восьмого этажа

Новокузнечане обсуждают чудовищное происшествие, случившееся на минувших выходных в одном из домов по улице Косыгина. Здесь женщина сбросила с балкона восьмого этажа собаку.

Трагедия разыгралась в субботу в одной из квартир дома №65 по улице Косыгина. Очевидцы увидели, как с балкона восьмого этажа упала собака – слишком крупная для того, чтобы случайно проскользнуть в щель между балконными плитами.

Одна из очевидец случившегося рассказала, что сначала с того самого балкона слышались громкие голоса нетрезвых женщины и мужчины. Люди, скорее всего, дрались, при этом собака визжала. А потом женщина взяла собаку в руки и скинула с балкона вниз.

- На место приезжала полиция, некоторое время разбирались, осматривали место происшествия и прочее, затем в пакете погрузили то, что осталось от несчастного животного в машину и уехали, - рассказали очевидцы трагедии в социальной сети «ВКонтакте». Также они отметили, что у женщины есть ребенок, и, не исключено, что все случилось на его глазах.

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