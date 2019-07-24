Как будет выглядеть новый аэропорт в Кемерове

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев опубликовал в социальных сетях проект нового терминала. Его планируют построить в кемеровском международном аэропорту, а пока можно представить, как это будет выглядеть.

Первое, что встретит гостей города - современное и комфортное здание аэропорта. ФОТО: vk.com, Сергей Цивилев.

Здание аэропорта имени Леонова, что в Кемерове, еще может выполнять основные функции - принимать пассажиров, однако оно далеко от современных требований комфорта. Жители региона не раз обращались к губернатору с просьбой заняться этим вопросом. За разработку проекта взялся холдинг «Новапорт».

- Комплекс будет большим: 19-метровое здание в виде куба с доминантным козырьком, спускающимся до земли. По замыслу создателей проекта внутренний дизайн посвящен космосу, таким образом сделана отсылка к знаменитому земляку, космонавту Алексею Леонову и символизирует «взгляд в будущее», - сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев презентовал проект будущего терминала на своей странице в соцсетях. По его словам, за последний год пассажиропоток вырос более чем на 10 процентов. А в ближайшее время он станет еще больше: увеличивается количество туристов, в регионе проводятся форумы, открываются предприятия, куда неизменно приезжают деловые партнеры, на спортивные соревнования едут спортсмены и болельщики, а ученых из разных университетов мира в скором времени заинтересует научно-образовательный центр. И первое, что они должны увидеть, - красивое и комфортное здание аэропорта.

А вам нравится проект? ФОТО: vk.com, Сергей Цивилев.

«Во время прошедшего вчера совещания обсудили проекты нового терминала аэропорта «Алексей Леонов». Здание красивое, соответствующее современным международным требованиям. В следующем году начинают строительство», - отметил глава региона на своей странице «ВКонтакте».

А вам нравится проект нового терминала?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Цивилев недоволен сроками реконструкции кемеровского аэропорта

Сергей Цивилев недоволен сроками реконструкции кемеровского аэропорта. Губернатор Кузбасса поставил новую задачу перед руководством воздушной гавани. (подробности)

В кемеровском аэропорту построят новый международный терминал

Как рассказал совладелец компании-собственника аэропорта «Новапорт» Роман Троценко, строительство нового терминала начнется после того, как будет снесено старое здание - этот вопрос должен разрешиться к сентябрю 2019 года. (подробности)