Объездные дороги, «Терсинка» и подземный пожар

В Кемерове прошла большая пресс-конференция губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. Подобные встречи с журналистами глава региона устраивает каждые 100 дней, которые приближают Кузбасс к 300-летнему юбилею.

В этот раз пресс-конференция началась традиционно: с отчета о том, что было сделано в регионе за последнее время. Правда, подачу Сергей Цивилев выбрал иную: он решил представить отчет в виде фильма. 25-минутный ролик повествует о первых 300 шагах, пройденных на пути к масштабному празднику, который вместе с Кузбассом в 2021 году отметит вся Россия. Посмотреть его можно на сайте «КП».

После этого Сергей Цивилев ответил на самые актуальные вопросы. И первый вопрос, который задали журналисты, был о возможности проведения в Кемерове массовых торжественных мероприятий. Например, таких, как прошедший 27 июля в Кемерове фестиваль «Герои мирового рока», организованный компанией «Стройсервис». Его посетило более 112 тысяч человек.

Сегодня Кузбасс активно готовится к проведению праздника, посвященного 300-летию со дня открытия угольных месторождений, и на него, как ожидается, приедет большое количество гостей из разных регионов. Сергей Цивилев заверил, что такие площадки будут. Например, на берегу Томи строится площадь Московская. Она должна вместить всех желающих. Там и будут проходить основные юбилейные торжества и концерты.

Про дороги

Вопрос строительства и реконструкции дорог в Кузбассе традиционно является одним из приоритетных. Ежегодно регион участвует в федеральных программах, в рамках которых в Кузбасс поступает дополнительное финансирование. В частности, в этом году Кемеровская и Новокузнецкая агломерации получили на ремонт дорог 2,3 миллиарда рублей из федерального бюджета.

Во время отчетной пресс-конференции Сергей Цивилев сообщил, что сейчас в регионе ведется проектирование еще двух дорог в объезд крупных населенных пунктовФото: Кирилл ЧАЩИН

Конечно, область на дороги тоже не скупится. При этом речь идет не только о строительстве и ремонте дорог в двух крупных городах - Кемерове и Новокузнецке. Поддерживает регион и муниципальные направления. Так, в этом году на эти цели Кузбасс дополнительно выделил больше миллиарда рублей, которые получили 39 территорий.

Во время отчетной пресс-конференции Сергей Цивилев сообщил, что сейчас в регионе ведется проектирование еще двух дорог в объезд крупных населенных пунктов. Своей очереди дождались города Мыски и Ленинск-Кузнецкий.

- Дорога проходит через центр Мысков, а этот город протяженный, что слишком удлиняет время перемещения из Междуреченска в Новокузнецк. Такая же проблема существует в Ленинске-Кузнецком. Через этот город идет большой поток автомобильного транспорта из Новосибирска в Шерегеш. Это тоже создает проблемы и гостям, которые к нам приезжают, и жителям Ленинска-Кузнецкого. Мы уже приступили к проектированию этих двух дорог, - сказал губернатор.

Про лесные пожары

В связи с серьезной обстановкой, которая сложилась в Красноярском крае и Иркутской области, где горят сотни тысяч гектаров леса, журналисты не могли не спросить губернатора о лесных пожарах.

- Мы проводим серьезный мониторинг своей и соседней территории с точки зрения угрозы пожаров для нас. Если бы соседний регион попросил нашей помощи, мы бы ее оказали. Но в связи с очень серьезными обстоятельствами туда пришла федеральная помощь. К нам за помощью не обращались, - сказал губернатор.

Сергей Цивилев отметил, что на время, пока над Кузбассом нависал смог, пришедший из соседних регионов, где горел лес, в области был введен режим неблагоприятных метеорологических условий № 1. В это время всем предприятиям региона предписано сократить количество выбросов в атмосферу на 15 процентов.

Губернатор также уточнил, что за полгода в Кузбассе произошло 55 лесных пожаров, которые были своевременно выявлены благодаря отлаженной системе мониторинга.

- Мы знали зоны риска, и как только возгорание выявлялось, туда направлялись все силы и средства. В результате мы все 55 пожаров своевременно потушили. Потери наших лесов - 540 гектаров на 55 пожаров. Это высочайший результат, - заявил Цивилев.

Про «Терсинку»

- Деятельность этого недропользователя остановлена. Он несколько раз получал административные штрафы. Добывал чуть больше трех процентов воды, остальное количество сбрасывал в речку и на соседние территории, в результате чего последние оказались заболоченными, - пояснил ситуацию губернатор.

Сергей Цивилев успокоил кузбассовцев и пообещал, что никаких разработок угольных месторождений на этом месте не будет.

Губернатор Кузбасса назвал город, который станет столицей проведения областного Дня шахтера в 2021 годуФото: Кирилл ЧАЩИН

- Это место очень хорошо подходит для санаторно-курортного лечения. Сейчас мы ищем инвестора, который готов на этом месте не просто добывать воду и продавать ее, а готов создать комплекс санаторно-курортного лечения, - добавил глава региона.

Про подземный пожар в Киселевске

В начале июня жители Киселевска пожаловались на дым, который идет из-под земли и не дает им нормально жить. Горожане попросили о срочном переселении. На место выехал Сергей Цивилев, чтобы вместе с жителями решить эту проблему. Для того чтобы определить очаг возгорания, были пробурены скважины глубиной 25 метров.

- В результате проведенных действий мы установили, что возгорание произошло из-за многолетнего складирования мусора в бывшем разрезе. Там угля уже нет. Туда сбрасывали золу, отходы, из-за чего и произошло возгорание. Пожара как такового там нет. Мы рекультивировали и вывезли оттуда все отходы. Сейчас идет тушение остаточных возгораний. Еще месяц, и мы все там потушим, - отметил во время пресс-конференции 6 августа Сергей Цивилев.

Кроме того, по словам губернатора, домам ничего не угрожает: это подтверждается данными замеров, которые произвели специалисты.

Глава региона также сообщил, что решена еще одна проблема, мучившая киселевчан. Горожане жаловались, что рядом с их домами по технологической дороге ездят БелАЗы.

- Дал поручение эту технологическую дорогу перенести. Часть, которая располагалась близко к домам, уже перенесли. Другую часть жители попросили не убирать, потому что они ею пользуются. Но сейчас вдоль домов уже БелАЗы не ходят, - заметил Сергей Цивилев.

Также губернатор подчеркнул, что с территории Киселевска, жители которой страдали от дыма, убран весь мусор и отгрейдированы дороги.

Про новую столицу Дня шахтера

Во время отчетной пресс-конференции губернатор Кузбасса назвал город, который станет столицей проведения областного Дня шахтера в 2021 году. Он отметил, что подготовка к празднованию начнется в ближайшие дни.

В 2021 году областной праздник будет принимать Киселевск, в котором нужно решить немало сложных вопросов.

- Вышел с предложением в 2021 году День шахтера провести в Киселевске. Все главы проголосовали «за». 23 августа вручим эстафетную палочку и Белову, День шахтера в котором пройдет в 2020 году, и Киселевску, - сказал губернатор в рамках ответа на вопрос о подземном пожаре.

Он поручил главе Киселевска начать разработку плана подготовки к празднованию. Причем он должен быть согласован с местными жителями.

Кроме того, уже сейчас в городе реализуются программы по переселению местных жителей, по снабжению водой, по газификации.

Про уход с поста губернатора

Журналисты спросили у губернатора, правда ли, что правительство России собирается создать Министерство угольной промышленности, которое он возглавит.

- Я первый раз слышу, что правительство создает Министерство угольной промышленности. Оно находится в составе Министерства энергетики, и мой друг, Анатолий Яновский, курирует угольную отрасль, - сказал губернатор.

Сергей Цивилев отметил, что за то время, что он находится в Кузбассе, этот регион стал для него родным, и он хочет видеть успехи в развитии этого угольного края.

- Вся угольная промышленность сосредоточена в Кузбассе. К нам приезжают все угольщики России. У нас только-только появились первые успехи, столько интересных, амбициозных задач перед нами, мы только все сработались, только у нас все начинается, зачем куда-то уходить? Я хочу все видеть сам. Я хочу быть участником этого процесса, тем более что самое трудное время пройдено. Самые тяжелые времена, я надеюсь, позади, - подчеркнул Цивилев.