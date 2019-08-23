Конфликт с цыганами в кузбасском селе начался из-за беременной женщины

Стали известны новые подробности конфликта между жителями кузбасского села Подгорное и цыганами. Стычка произошла из-за беременной женщины.

Начало конфликта было положено еще 18 августа на дискотеке. Мужчина цыганской народности толкнул молодую беременную женщину. За нее тут же вступился знакомый, между мужчинами произошла потасовка. Продолжить разборки было решено через два дня. Местом «стрелки» стал берег реки Иня: 20 августа сюда приехало порядка 20 мужчин из сел Подгорное и Никитинка, сообщил "Комсомолке" источник.

Мирно решить проблему не удалось: в ход пошли ножи и даже огнестрельное оружие. В результате двое мужчин 35 и 37 лет были ранены ножом - один в шею, другой в живот. Их отвезли в больницу. По данному факту были возбуждены два уголовных дела за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Уже задержан подозреваемый в нанесении ранений Фото: "ЧП Ленинск-Кузнецкий", vk.com

В среду, 21 августа, жители села Подгорное решили разобраться с цыганом, ранившим двух мужчин. Толпа из 100 человек пришла к дому цыган - совершить самосуд помешал отряд немедленного реагирования, который дежурил у жилища два дня.

В четверг, 22 августа, стало известно, что полиция задержала 20-летнего цыгана, которого подозревают в нанесении ножевых ранений двум жителям сел Подгорное и Никитинка. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Мужчина с ранением в шею два дня находился в тяжелом состоянии, сейчас врачи говорят о положительной динамике и готовят его к переводу из реанимации. Состояние второго мужчины ближе к удовлетворительному.

Участковые провели подворовый обход, поговорили со всеми местными жителями, обстановка в Подгорном оценивается как спокойная.