Билетеры кинотеатра «Зимняя вишня» в начале пожара грелись в сауне

На очередном прошедшем заседании по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» один из свидетелей рассказал о том, где находились билетеры кинотеатра в самом начале пожара. По его словам, они были в сауне.

Один из свидетелей, дававших показания на судебном заседании, сообщил суду, что в момент начала пожара билетеры кинотеатра «Зимняя вишня» находились в сауне спортзала. Виктор Коноплев отметил, что сам он в тот день находился в спортивном зале, который находился на четвертом этаже торгового центра. После тренировки он пошел в сауну и там обратил внимание на женщин.

- Там грелись девочки. Они вели переговоры о кинотеатре, что-то говорили про дверь: «Ты почему здесь? Ты должна быть там». Она ответила, что там кино идет, «двери закрыла, вот и пришла». Я не придал значения, но про себя подумал: как так, она должна быть там. Когда зашла администратор [в сауну] и сказала, что пожар, девочки выскочили первыми, а мы еще сидели, [потому что думали, что тревога ложная], - цитирует слова Коноплева на допросе в Ленинском суде ТАСС.

Напомним, пожар, унесший жизни 60 человек, начался 25 марта 2018 года на четвертом этаже торгового центра. Большая часть погибших оказалась запертой в кинотеатре. Люди не смогли выйти из кинозала, так как эвакуационный выход был заблокирован. По делу о пожаре в "Зимней вишне" заведено три уголовных дела. В общей сложности на скамье подсудимых находятся 15 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Четверо обвиняемых по делу «Зимней вишни» выйдут из СИЗО

В четверг, 17 октября, Заводский районный суд города Кемерово освободил из-под стражи четверых фигурантов уголовного дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». (подробности)

«В интересах потерпевших и обвиняемых»: два уголовных дела по «Зимней вишне» хотят объединить в одно

В пятницу, 28 июня, Заводский районный суд города Кемерово приступил к рассмотрению уголовного дела Андрея Бурсина, руководившего тушением пожара в ТРЦ «Зимняя вишня». В начале заседания государственный обвинитель выступила с ходатайством об объединении дела Бурсина с делом других семерых обвиняемых. (подробности)

Дверь ломать не стали: пожарные в горящей «Зимней вишне» ушли от закрытого аварийного выхода

Александр Ананьев был готов указать короткий путь до кинозала, но пожарные решили послушать охранника. По их мнению, он должен был лучше ориентироваться в расположении торгового центра. (подробности)

Дети баловались: за месяц до трагедии в «Зимней вишне» без повода включали пожарную сирену

- Сама лично слышала, когда подростки включали сигнализацию на первом этаже. Может, это было за месяц или за два до 25 марта. Юлия Александровна тогда вызывала полицию. Дети постоянно бегали и что-то нажимали, - сказала сотрудница ТЦ. (подробности)