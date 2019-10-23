Выживший при пожаре в «Зимней вишне» подал иск на 11 миллионов рублей

Кемеровчанин Михаил Трусов, который стал один из немногих выживших при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», подал гражданский иск на 11 миллионов рублей. Ответчиками выступают семь из восьми обвиняемых по делу.

В то злополучное воскресенье, 25 марта, Михаил трусов повел двух дочерей пяти и восьми лет смотреть мультфильм. Девочки из кинозала так и не вышли. Сам Михаил Трусов, как он позже рассказывал следователям, решил попытаться привести помощь. Он вышел из задымленного кинотеатра, но за детьми вернуться уже не смог – из-за едкого дыма мужчина в считанные минуты потерял сознание. Спасли Михаила Трусова пожарные, в себя он пришел уже в машине скорой помощи.

22 октября в заводском районе города прошло очередное судебное заседание по делу о пожаре в «Зимней вишне», на котором были оглашены требования потерпевшего.

-С Бурсина, Судденок, Соболева, Полозиненко, Никитина, Антюшина, Богдановой в пользу Трусова взыскать компенсацию морального вреда за причинение вреда здоровью на сумму три миллиона рублей. В пользу Трусова как отца погибшей Вероники Трусовой взыскать компенсацию морального вреда - четыре миллиона рублей, с тех же лиц в пользу Трусова как отца погибшей Трусовой Василисы взыскать также четыре миллиона рублей, - зачитал материалы дела судья.

Против восьмого из фигурантов, начальника караула кемеровской пожарно-спасательной части №2 Сергея Генина, подавать иск Михаил трусов не стал. По его словам, пожарный может быть одним из тех, кто спас ему жизнь.

Напомним, что пожар в торговом центре «Зимняя вишня, случившийся» 25 марта 2018 года, унес жизни 60 человек. Большая часть погибших из-за закрытого эвакуационного выхода не смогла покинуть кинозал. По делу о пожаре в «Зимней вишне» заведено три уголовных дела. На скамье подсудимых находятся 15 человек.

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-Самочувствие сейчас у меня уже хорошее, - говорит. И тут же сам себя поправляет: -То есть по сравнению с тем, что было, когда меня привезли. В «скорой» по дороге вообще считал, что могу не доехать, а здесь мне оказали помощь очень быстро, прочистили легкие стало легче, начал дышать.

Михаил поступил в областную клиническую больницу скорой помощи одним из первых, 25 марта. В состоянии, как говорят врачи, между тяжелой и средней степенью тяжести, с признаками поражения дыхательных путей и отравления продуктами горения и окисью углерода.(подробности)

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