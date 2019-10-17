Прокурор просит домашний арест для четверых обвиняемых по делу «Зимней вишни»

В четверг, 17 октября, в Заводском районном суде города Кемерово состоялось очередное судебное заседание по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». На нем гособвинитель выступил с ходатайством об освобождении из-под стражи четырех фигурантов - директора фирмы «Системный интегратор» Игоря Полозиненко, электрика Александра Никитина и двух пожарных - Сергея Генина и Андрея Бурсина.

Согласно доводам обвинения, заключение под стражу возможно сроком на полгода, в дальнейшем он продлевается на срок до трех месяцев по тяжким и особо тяжким статьям. Действия же четверых обвиняемых квалифицируются как преступления средней тяжести.

- В силу закона мы не имеем возможности ходатайствовать перед судом о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении [Игоря] Полозиненко, [Александра] Никитина, [Сергея] Генина и [Андрея] Бурсина и вынуждены ставить вопрос об изменении на более мягкую меру пресечения, - приводит слова гособвинителя ТАСС.

На этом же судебном заседании прокуратура попросила продлить до 26 января арест еще четверых фигурантов дела - генерального директора ООО «Зимняя вишня» Надежды Судденок, сотрудника ЧОП Сергея Антюшина, технического директора компании-собственника ТРЦ - ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгия Соболева и гендиректора ККК Юлии Богдановой.

Напомним, что пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Трагедия унесла жизни 60 человек, большинство из них - это дети.

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